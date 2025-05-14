Горячий суп на завтрак: единственная традиция, которой Агутин верен уже 20 лет

Музыкант Леонид Агутин в YouTube-шоу "Вопрос ребром" признался, что с возрастом пересмотрел утренние ритуалы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Леонид Агутин

Если раньше певец начинал день с зарядки и кофе, то теперь от этих привычек пришлось отказаться. Он пояснил, что после упражнений стали болеть голова и скакать давление. Кофе тоже исключил, так как организм больше не принимает.

Единственная традиция, которая сохранилась 20 лет — горячий суп на завтрак.

"Без него день не начинается. Даже если просыпаюсь без "бодуна", всё равно хочется супчика", — с улыбкой пояснил артист.

Затронул Агутин и тему фанаток. Оказалось, что в Москве поклонницы ведут себя сдержанно: "Подъезд не расписывают — обидно!" Зато на гастролях, по его словам, случалось всё, "что показывают в фильмах": от настойчивых преследований до попыток прорваться за кулисы.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.



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