Собчак заступилась за Авербуха: у нас что, все в 18 половую жизнь начинают?

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак подлила масла в огонь на фоне скандального предположения о том, что роман Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой начался, когда актрисе не было ещё 18 лет.

Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух

Ксения Собчак взяла интервью у Ильи Авербуха, в котором он проронил неосторожную фразу.

Фигурист заявил, что в 15 лет — это уже женщина.

После этого на олимпийского чемпиона посыпались нападки. Его заподозрили в том, что он стал тесно общаться со звездой "Папиных дочек" до её совершеннолетия.

Журналистка заступилась за Авербуха в свойственной ей манере так, что навлекла на фигуриста ещё больший гнев сетевых моралистов.

"Друзья, а что за лицемерие и "кипиш вокруг ничего"? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем?" — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Ранее Илья Авербух ответил на слухи о сыне от актрисы Алисы Гребенщиковой.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



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