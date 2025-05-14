Собчак заступилась за Авербуха: у нас что, все в 18 половую жизнь начинают?

Ксения Собчак подлила масла в огонь на фоне скандального предположения о том, что роман Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой начался, когда актрисе не было ещё 18 лет.
Ксения Собчак взяла интервью у Ильи Авербуха, в котором он проронил неосторожную фразу.
Фигурист заявил, что в 15 лет — это уже женщина.
После этого на олимпийского чемпиона посыпались нападки. Его заподозрили в том, что он стал тесно общаться со звездой "Папиных дочек" до её совершеннолетия.
Журналистка заступилась за Авербуха в свойственной ей манере так, что навлекла на фигуриста ещё больший гнев сетевых моралистов.
"Друзья, а что за лицемерие и "кипиш вокруг ничего"? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем?" — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Ранее Илья Авербух ответил на слухи о сыне от актрисы Алисы Гребенщиковой.
Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.
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