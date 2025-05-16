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Сын Павла Прилучного бросился защищать мать от отца

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Шоу-бизнес

Наследник Павла Прилучного ринулся спасать мать, когда ему показалось, что родительница находится в опасности.

Актёр Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян
Фото: Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян

Зепюр Брутян опубликовала в социальных сетях видео, на котором Павел Прилучный использует её в качестве спортивного снаряда. Актёр стал поднимать супругу словно гирю.

"Проверяю силу мужа, утренняя зарядка", — написала под кадрами Зепюр.

Такой спорт пришёлся не по душе двухлетнему сыну Прилучного Микаэлю. Малыш бросился спасать мать от отца с криком: "Мама!".

Только когда ребёнок увидел улыбку на лице матери и убедился, что с ней всё в порядке, то он успокоился.

Ранее жена Прилучного обратилась к 9-летней дочери Агаты Муцениеце.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль; родился 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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