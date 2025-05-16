Сын Павла Прилучного бросился защищать мать от отца

Наследник Павла Прилучного ринулся спасать мать, когда ему показалось, что родительница находится в опасности.
Зепюр Брутян опубликовала в социальных сетях видео, на котором Павел Прилучный использует её в качестве спортивного снаряда. Актёр стал поднимать супругу словно гирю.
"Проверяю силу мужа, утренняя зарядка", — написала под кадрами Зепюр.
Такой спорт пришёлся не по душе двухлетнему сыну Прилучного Микаэлю. Малыш бросился спасать мать от отца с криком: "Мама!".
Только когда ребёнок увидел улыбку на лице матери и убедился, что с ней всё в порядке, то он успокоился.
Ранее жена Прилучного обратилась к 9-летней дочери Агаты Муцениеце.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль; родился 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
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