Ты влюблён в Россию: Утяшева поздравила сына от Павла Воли с 12-летием

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева адресовала трогательное поздравление сыну от Павла Воли Роберту. Мальчику исполнилось 12 лет.

Фото: Инстаграм Ляйсан Утяшевой is licensed under public doman Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева опубликовала в социальных сетях фото со дня рождения сына Роберта. Гимнастка и комик по-прежнему скрывают лицо наследника от посторонних глаз. При этом она словами описала внешность своего ребёнка.

"Голубые глаза, рыжие волосы и ямочка не щеке", — рассказала звезда, выразив уверенность в том, что мальчик не оставляет равнодушным девичьи сердца.

Подчеркнула она и высокий рост наследника.

"Рост 170, размер ноги 41", — отметила Утяшева.

Утяшева обратила внимание на патриотизм наследника.

"Ты влюблён в Россию, конкретно в Башкирию, Пензу, Якутию (особенно зимой, в минус 50), Норильск, Камчатку, Дальний Восток, Чукотку, короче что-то подальше и похолоднее", — написала под фото Ляйсан.

Она назвала Роберта джентльменом, который всегда придёт на помощь матери.

Ранее Ляйсан Утяшева и Павел Воля появились с детьми на публике.

Уточнения

Па́вел Алексе́евич Во́ля (род. 14 марта 1979, Пенза) — российский киноактёр, эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, певец, поэт, ведущий Comedy Club, шоумен и комик.



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