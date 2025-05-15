Как же отвратительно: Водонаева пожаловалась на качество интернета

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева вышла из себя из-за плохо работающего домашнего интернета.
Алена Водонаева посетовала на то, что уже трое суток несколько районов столицы находятся без интернета.
"Как же отвратительно работает домашний интернет", — написала в соцсетях звезда телестройки, назвав одного из крупнейших провайдеров в России.
Модель объяснила, что слышит в ответ на жалобы одну и ту же информацию об аварии, которую пытаются устранить.
Водонаева приняла решение менять провайдера.
"2025 год, Москва супер технологичный и удобный в услугах город, а тут лошадь, которая не едет", — выразила своё возмущение Алёна.
Она поинтересовалась у подписчиков, на какого провайдера можно переключиться.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
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