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Как же отвратительно: Водонаева пожаловалась на качество интернета

0:51
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева вышла из себя из-за плохо работающего домашнего интернета.

Интернет-сбой
Фото: Wikimedia Commons by Donald Trung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Интернет-сбой

Алена Водонаева посетовала на то, что уже трое суток несколько районов столицы находятся без интернета.

"Как же отвратительно работает домашний интернет", — написала в соцсетях звезда телестройки, назвав одного из крупнейших провайдеров в России.

Модель объяснила, что слышит в ответ на жалобы одну и ту же информацию об аварии, которую пытаются устранить.

Водонаева приняла решение менять провайдера.

"2025 год, Москва супер технологичный и удобный в услугах город, а тут лошадь, которая не едет", — выразила своё возмущение Алёна.

Она поинтересовалась у подписчиков, на какого провайдера можно переключиться.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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