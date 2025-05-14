Буду самым счастливым человеком: Жена Петросяна рассказала о своей заветной мечте

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Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поведала свою сокровенную мечту, которая её осчастливит.

Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова опубликовала видео в социальных сетях, на котором она делился с подписчиками заветной мечтой.

"Я очень мечтаю увидеть Парад Победы с трибун. Это прям мечта-мечта. Буду прилагать максимум усилий, чтобы однажды она исполнилась", — призналась жена юмориста.

Она отметила, что, если ей удастся попасть на трибуну с сыном Ваганом, то она станет самым счастливым человеком на планете.

Ранее дочь Евгения Петросяна отреагировала на выселение из квартиры артиста.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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