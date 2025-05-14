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Кожевникова рассказала об отношениях Авербуха и 15-летней Арзамасовой

0:52
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова вспомнила о тех временах, как 15-летняя Лиза Арзамасова пришла на ледовое шоу под руководство Ильи Авербуха.

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух
Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman
Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух

Мария Кожевникова заступилась за Илью Авербуха, которого заподозрили в том, что он завязал отношения с несовершеннолетней звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.

Звезда сериала "Универ" заверила, что Авербуха и Арзамасову связывали только профессиональные отношения.

"Она на все передачи и репетиции ходила со своей мамой! К Лизе все относились как к ребёнку, она и была тогда ребёнком", — объяснила актриса.

Она призвала интернет-пользователей порадоваться за счастливую и крепкую семью.

Ранее Илья Авербух рассказал, сколько было лет Арзамасовой в день их знакомства.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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