Кожевникова рассказала об отношениях Авербуха и 15-летней Арзамасовой

Актриса Мария Кожевникова вспомнила о тех временах, как 15-летняя Лиза Арзамасова пришла на ледовое шоу под руководство Ильи Авербуха.
Мария Кожевникова заступилась за Илью Авербуха, которого заподозрили в том, что он завязал отношения с несовершеннолетней звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
Звезда сериала "Универ" заверила, что Авербуха и Арзамасову связывали только профессиональные отношения.
"Она на все передачи и репетиции ходила со своей мамой! К Лизе все относились как к ребёнку, она и была тогда ребёнком", — объяснила актриса.
Она призвала интернет-пользователей порадоваться за счастливую и крепкую семью.
Ранее Илья Авербух рассказал, сколько было лет Арзамасовой в день их знакомства.
Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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