Мама Ксении Собчак похвасталась тем, что её внук знает китайский язык

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Сенатор Людмила Нарусова рассказала о блестящих способностях внука Платона от Ксении Собчак в изучении китайского языка.

Фото: Инстаграм Станислава Садальского is licensed under Public domain Сенатор Людмила Нарусова

Актёр Станислав Садальский встретился с Людмилой Нарусовой в театре. Разговор у них завязался о внуках.

Мама Ксении Собчак призналась, что любит внука Платона даже больше, чем свою дочь Ксюшу. Наследник ей очень напоминает её покойного мужа Анатолия Собчака.

Женщина очень гордится тем, что Платон в совершенстве владеет китайским языком. Она объяснила, что с мальчиком занимается китаец по имени Ван. Ребёнок уже достиг хороших результатов.

Сама Нарусова, по словам Садальского, тоже блеснула знанием китайского языка.

Она сказала на языке КНР: "Конгресс заседания по валюте не работает". Для русского уха данное выражение звучит как нецензурное.

Ксения Собчак рассказывала ранее, почему наняла Платону учителя китайца. Журналистка уверена, что будущее именно за Китаем.

Уточнения

Людми́ла Бори́совна На́русова (род. 2 мая 1951, Брянск, РСФСР, СССР) — российский политический и общественный деятель. Сенатор Российской Федерации с 23 сентября 2016 года.



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