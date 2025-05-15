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Садальский о разговоре с матерью Собчак о внуке Платоне: копия Толи

0:59
Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, что Людмила Нарусова души не чает в своём внуке Платоне от дочери Ксении Собчак.

Сенатор Людмила Нарусова
Фото: Инстаграм Станислава Садальского is licensed under Public domain
Сенатор Людмила Нарусова

Станислав Садальский, которого с Людмилой Нарусовой связывает давняя дружба, поведал о своём разговоре с мамой Ксении Собчак.

Речь зашла о внуках. Людмила Нарусова, по словам актёра, внука ставит на первое место.

"Как же я люблю своего внука Платона. Согласись, Стас, что он копия Толи. Я его люблю больше чем Ксюшу", — передал Садальский свой разговор с Нарусовой.

Вдова покойного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака показала фото с внуком и похвасталась тем, что Платон сочинил для неё "Эллегию".

Ранее Ксения Собчак высказалась о нежностях с сыном Платоном. Она отметила, что пока у сына не начался пубертат, отношения у них складываются идеальным образом.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель.

Анато́лий Алекса́ндрович Собча́к (10 августа 1937, Чита, Восточно-Сибирская область, РСФСР, СССР — 19 февраля 2000, Светлогорск, Калининградская область, Россия) — советский и российский государственный и политический деятель, учёный-правовед. Мэр Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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