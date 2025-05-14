Не обязана себя хоронить: Юрий Лоза заступился за Анну Седокову

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, как относится к выступлениям Анны Седоковой на эстраде после трагической истории с Янисом Тиммой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Юрий Лоза не согласен с теми, кто устроил травлю против Анны Седоковой, обвиняя её в гибели экс-супруга. Он не видит ничего плохого в том, что бывшая солистка группы ВИА Гра продолжила концертную деятельность, несмотря на то, что ушёл из жизни Янис Тимма.

"Она молодая женщина, у неё всё впереди. Она не обязана себя хоронить из-за этого ужасного и трагического случая", — цитирует слова Юрия Эдуардовича "СтарХит".

Автор и исполнитель хита "Плот" уверен в том, что артисты обязаны продолжать свой путь, не бросая свою миссию.

Ранее Анна Седокова ответила на критику после выхода в свет в смелом наряде. Она выразила уверенность в том, что Янис Тимма пожелал бы ей счастья.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.