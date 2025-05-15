Сергей Шнуров лишился товарного знака с неприличным логотипом

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров потерял право использовать провокационный товарный знак.
Сергей Шнуров теперь не может использовать товарный знак с логотипом в виде короны, напоминающей по своей форме фаллический символ.
Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", текущий статус у логотипа с надписью на латинице "Шнуров" прекратил действие.
Ярославу Дронову, известному как певец Шаман, ранее запретили регистрировать товарный знак в виде надписи "Я русский".
Ранее Сергей Шнуров рассказал о необычном случае, произошедшем на его выступлении за рубежом. Он назвал ситуацию самым необычным моментом своей биографии.
Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.