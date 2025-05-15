Сергей Шнуров лишился товарного знака с неприличным логотипом

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров потерял право использовать провокационный товарный знак.

Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сергей Шнуров

Сергей Шнуров теперь не может использовать товарный знак с логотипом в виде короны, напоминающей по своей форме фаллический символ.

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", текущий статус у логотипа с надписью на латинице "Шнуров" прекратил действие.

Ярославу Дронову, известному как певец Шаман, ранее запретили регистрировать товарный знак в виде надписи "Я русский".

Ранее Сергей Шнуров рассказал о необычном случае, произошедшем на его выступлении за рубежом. Он назвал ситуацию самым необычным моментом своей биографии.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен.



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