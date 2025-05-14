Мария Погребняк обрадовала мамочек хорошей новостью о новых льготах

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк рассказала, какие льготы появились для матерей в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Busbahnhof, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ РЖД

Мария Погребняк рассказала, что для детей ввели новые льготы на передвижение на железнодорожном транспорте.

"Мамочки, для нас прекрасные новости! Теперь дети от 10 до 18 лет могут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50% круглый год", — написала звезда Интернета в своём Telegram-канале.

Она отметила, что льготы действуют на места в плацкарте и общих вагонов 2-го и 3-го класса (кроме скоростных поездов).

Блогер напомнила, что ранее такие скидки были действительны только в период учёбы с сентября по май и только при предоставлении справки из школы. Теперь документы в ж/д транспорте спрашивать не будут.

Уточнения

Плацка́ртный ваго́н — один из видов пассажирских вагонов в России и других странах СНГ. Является самым массовым типом вагонов в этих странах.



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