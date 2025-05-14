Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
120 метров падения и чудо спасения: история кошки из Брайс-Каньона
Синнер взял GPS-навигатор на матч против Навоне: вот зачем ему понадобилось устройство
Города исчезают не с карт, а под землю: тревожный тренд в США, о котором мало кто говорит
Банановая кожура — секретное оружие для вашего сада: вот как её использовать
Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле по Украине
Отравление бензином: как распознать, что ваш автомобиль уже на последнем дыхании
Швед стал жертвой аферы после отдыха: один визит в отель — и годы проблем
Они машут щупальцами — и другие сразу всё понимают: что за тайный язык под водой
Тренируйся умнее, а не дольше: 3 приёма, которые сохраняют мышцы после 30

Мария Погребняк обрадовала мамочек хорошей новостью о новых льготах

0:53
Шоу-бизнес

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк рассказала, какие льготы появились для матерей в России.

РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by Busbahnhof, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
РЖД

Мария Погребняк рассказала, что для детей ввели новые льготы на передвижение на железнодорожном транспорте.

"Мамочки, для нас прекрасные новости! Теперь дети от 10 до 18 лет могут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50% круглый год", — написала звезда Интернета в своём Telegram-канале.

Она отметила, что льготы действуют на места в плацкарте и общих вагонов 2-го и 3-го класса (кроме скоростных поездов).

Блогер напомнила, что ранее такие скидки были действительны только в период учёбы с сентября по май и только при предоставлении справки из школы. Теперь документы в ж/д транспорте спрашивать не будут.

Уточнения

Плацка́ртный ваго́н — один из видов пассажирских вагонов в России и других странах СНГ. Является самым массовым типом вагонов в этих странах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Еда и рецепты
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад Аудио 
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
120 метров падения и чудо спасения: история кошки из Брайс-Каньона
Синнер взял GPS-навигатор на матч против Навоне: вот зачем ему понадобилось устройство
Города исчезают не с карт, а под землю: тревожный тренд в США, о котором мало кто говорит
Банановая кожура — секретное оружие для вашего сада: вот как её использовать
Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле по Украине
Отравление бензином: как распознать, что ваш автомобиль уже на последнем дыхании
Швед стал жертвой аферы после отдыха: один визит в отель — и годы проблем
Они машут щупальцами — и другие сразу всё понимают: что за тайный язык под водой
Тренируйся умнее, а не дольше: 3 приёма, которые сохраняют мышцы после 30
Не игнорируйте морщины сна: 5 шагов к идеальной коже по утрам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.