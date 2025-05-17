Лене Лениной пришлось пережить фиаско: вот почему в этом году Каннский фестиваль закрыл перед ней двери

Открытие Каннского кинофестиваля — важное событие для Лены Лениной, и она каждый год в обязательном порядке его посещает, однако в этом году всё пошло не по плану.
Ленина, как всегда, хотела выглядеть великолепно — не хуже звёзд, которых ей предстояло увидеть, и поэтому наведение красоты заняло слишком много времени. В результате знаменитость опоздала.
"Опоздала на красную дорожку! Роберт Де Ниро прошёл, и больше уже никого не пускали. Люди на работу не опаздывают, а я на Каннский кинофестиваль опоздала. А всё потому, что долго причёску делали, и ещё в "пробку" попали. Мама меня убьёт!" — заявила она.
Об этом сообщает kp.ru.
Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Ро́берт Э́нтони Де Ни́ро-мла́дший (англ. Robert Anthony De Niro, Jr.; род. 17 августа 1943, Нью-Йорк, Нью-Йорк или Манхэттен, Нью-Йорк) — американский актёр, продюсер и режиссёр.
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