Ручками махала: Юрий Лоза резко высказался в адрес Клавы Коки

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему никогда бы не вышел на сцену с Клавой Кокой.

Фото: ВК-аккаунт Клавы Коки is licensed under public doman Певица Клава Кока

Юрий Лоза в очередной раз раскритиковал 28-летнюю певицу Клаву Коку. Автор и исполнитель хита "Плот" сомневается в компетенции звезды современной эстрады.

Он считает, что исполнительница хита "Покинула чат" не умеет петь, поэтому не заслуживает популярности.

Лоза отметил, что ни за что бы не согласился петь в дуэте с Кокой и тем более давать ей свои песни.

"Я 55 лет на сцене, я заслужил право стоять на ней. Что сделала она? Ручками махала?" — цитирует слова Юрия Эдуардовича "СтарХит".

Ранее певица Клава Кока рассказала о тёмной стороне шоу-бизнеса.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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