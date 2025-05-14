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Никас Сафронов рассказал трогательные подробности отношений Гребешковой и Гайдая

1:08
Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов поведал, как складывались отношения режиссёра Леонида Гайдая и актрисы Нины Гребешковой.

Никас Сафронов
Фото: commons.wikimedia.org by Студия Никаса Сафронова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никас Сафронов

Жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова ушла из жизни в возрасте 94 года.

Никас Сафронов рассказал, что поддерживал с актрисой дружбу долгие годы. Он назвал Гребешкову удивительной женщиной и прекрасным человеком, которая была надежной опорой гениальному режиссёру.

Ранее Станислав Садальский рассказал, какую роль Нина Гребешкова считала лучшей в своей жизни. 

"Нина Павловна безумно его любила. До самого последнего дня любила, хотя с момента его ухода прошло более тридцати лет. Она всегда говорила о нём с невероятной нежностью, восторгом и благодарностью", — цитирует слова Сафронова URA.RU.

Гребешкова, по словам живописца, избавила Гайдая ото всех житейских забот, предоставив ему полную свободу творчества. С женой режиссёр чувствовал себя, по словам Никаса, как за каменной стеной. 

Уточнения

Ни́на Па́вловна Гребешко́ва (29 ноября 1930, Москва, Россия — 10 мая 2025, Москва, Россия) — советская и российская киноактриса; заслуженная артистка Российской Федерации (2001).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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