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Романтический ужин в кафе СССР: сколько это стоило в 1974 году?

1:41
Шоу-бизнес

Советские кафе и рестораны не отличались особым изысканным меню, однако они играли важную роль в социальной жизни.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Романтические ужины в заведениях для двоих были не таким уж редким событием, особенно для тех, кто хотел порадовать себя и свою вторую половинку. Однако стоимость такого ужина в 1974 году могла зависеть от уровня заведения.

Сколько стоил ужин в кафе в 1974 году?

Цены на блюда:

  • Закуска (например, салат оливье) — 40-60 копеек
  • Основное блюдо (например, котлета по-киевски или гуляш) — 1,20-2 рубля
  • Гарнир (картофельное пюре или гречка) — 40-50 копеек
  • Напиток (например, компот или сок) — 20-40 копеек
  • Десерт (например, торт или мороженое) — 50 копеек — 1 рубль
  • Вино или водка (100 мл) — 1 рубль

Итого для двоих:

Ужин для двоих в кафе среднего уровня обходился примерно в 5-7 рублей, в зависимости от выбора блюд и напитков. Для более элитных заведений, таких как "Интурист", стоимость могла доходить до 10-12 рублей.

В 1974 году романтический ужин в советском кафе был вполне доступен для среднего класса.

Несмотря на скромность ассортимента, ценовая доступность позволяла наслаждаться вечерним отдыхом в кругу близкого человека, не слишком сильно затрудняя семейный бюджет. Это было приятным, но в то же время не слишком дорогим способом провести вечер вдвоём.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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