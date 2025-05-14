Романтический ужин в кафе СССР: сколько это стоило в 1974 году?

1:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советские кафе и рестораны не отличались особым изысканным меню, однако они играли важную роль в социальной жизни.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Романтические ужины в заведениях для двоих были не таким уж редким событием, особенно для тех, кто хотел порадовать себя и свою вторую половинку. Однако стоимость такого ужина в 1974 году могла зависеть от уровня заведения.

Сколько стоил ужин в кафе в 1974 году?

Цены на блюда:

Закуска (например, салат оливье) — 40-60 копеек

Основное блюдо (например, котлета по-киевски или гуляш) — 1,20-2 рубля

Гарнир (картофельное пюре или гречка) — 40-50 копеек

Напиток (например, компот или сок) — 20-40 копеек

Десерт (например, торт или мороженое) — 50 копеек — 1 рубль

Вино или водка (100 мл) — 1 рубль

Итого для двоих:

Ужин для двоих в кафе среднего уровня обходился примерно в 5-7 рублей, в зависимости от выбора блюд и напитков. Для более элитных заведений, таких как "Интурист", стоимость могла доходить до 10-12 рублей.

В 1974 году романтический ужин в советском кафе был вполне доступен для среднего класса.

Несмотря на скромность ассортимента, ценовая доступность позволяла наслаждаться вечерним отдыхом в кругу близкого человека, не слишком сильно затрудняя семейный бюджет. Это было приятным, но в то же время не слишком дорогим способом провести вечер вдвоём.

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