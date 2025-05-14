Романтический ужин в кафе СССР: сколько это стоило в 1974 году?

Советские кафе и рестораны не отличались особым изысканным меню, однако они играли важную роль в социальной жизни.
Романтические ужины в заведениях для двоих были не таким уж редким событием, особенно для тех, кто хотел порадовать себя и свою вторую половинку. Однако стоимость такого ужина в 1974 году могла зависеть от уровня заведения.
Цены на блюда:
Итого для двоих:
Ужин для двоих в кафе среднего уровня обходился примерно в 5-7 рублей, в зависимости от выбора блюд и напитков. Для более элитных заведений, таких как "Интурист", стоимость могла доходить до 10-12 рублей.
В 1974 году романтический ужин в советском кафе был вполне доступен для среднего класса.
Несмотря на скромность ассортимента, ценовая доступность позволяла наслаждаться вечерним отдыхом в кругу близкого человека, не слишком сильно затрудняя семейный бюджет. Это было приятным, но в то же время не слишком дорогим способом провести вечер вдвоём.
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