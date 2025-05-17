Лолита раскрыла секрет своей актёрской свободы: почему она считает, что эпатаж — это не про неё

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Лолита посетила светское мероприятие, на котором охотно общалась с прессой и не отказывала желающим в совместных фотографиях.

Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лолита

Один из журналистов назвал певицу королевой эпатажа, однако она посчитала, что это определение ей не подходит, поскольку нельзя путать актёрскую свободу с эпатажем. По словам Лолиты, любой артист должен быть свободным, в этом и заключается его мастерство.

"Я не королева эпатажа. Я занимаюсь по системе Станиславского актёрским мастерством. Оно предполагает внутреннюю актёрскую свободу. Так эпатажными можно назвать абсолютно всех", — поделилась певица.

Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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