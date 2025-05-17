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Джиган раскрыл свой секрет: первый сексуальный опыт у него произошёл с цыганкой

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Шоу-бизнес

Джиган стал автором и ведущим нового шоу "Джиганина", в котором участники соревнуются в остроумии, а победитель получает хрустальную козу. В первом выпуске Джиган поделился откровениями о своём первом сексуальном опыте.

Роза
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Роза

"Это было в мой день рождения. У нас на районе было много цыган, и это было с цыганкой", — поделился рэпер.

Гарик Харламов, который тоже участвовал в шоу, спросил, было ли это в таборе, на что Джиган ответил, что это было в сарае. Также исполнитель заявил, что ему запомнилась красота девушки, с которой он лишился невинности.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вайнштейн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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