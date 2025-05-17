Иосиф Пригожин разочарован: почему Евровидение потеряло свою музыкальную магию?

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Иосиф Пригожин заявил, что "Евровидение" перестало быть таким же интересным конкурсом, каким оно когда-то было. По словам продюсера, теперь оно мало связано с музыкой, а больше с политикой.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

"Любой фестиваль, конкурс, который позиционирует вашу страну для других стран, — это обмен культурный, это всегда хорошо, но последние годы "Евровидение" просто политизировали. И вот это самое противное, что могло бы быть во всей этой конфигурации", — отметил Пригожин в беседе с РИАМО.

Также продюсер высказался о том, что участники легендарного конкурса в последнее время завоёвывают места не благодаря таланту, а с помощью эпатажа.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



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