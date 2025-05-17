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Изменял ли Агутин Варум? Реакция певца на откровенный вопрос заставляет задуматься

0:44
Шоу-бизнес

Леонид Агутин принял участие в шоу Басты "Вопрос ребром" и откровенно рассказал о своих отношениях с Анжеликой Варум. Некоторое время назад ходили слухи, что в их союзе не обошлось без измены. Когда Баста задал вопрос на эту тему, Агутин не ответил прямо, но и отрицать ничего не стал.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

"Мы с женой живём 27 лет. За это время было всякое, но мы умудрились сохранить любовь, уважение и нежность в наших отношениях. И я ими очень дорожу", — признался Агутин.

Также он поразмышлял о том, какие мужчины нравятся женщинам. По мнению Агутина, представительниц прекрасного пола привлекают "плохие парни".

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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