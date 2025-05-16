Жених в спортивном зале: как Николай Сердюков меняет себя перед важной датой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Сердюков и Ксения Бородина поженятся уже этим летом. Сейчас влюблённые начали ещё тщательнее готовиться к свадьбе, и Сердюков раскрыл в своём личном блоге, как готовится лично он.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тренажёры

Подготовка к важному событию связана для Сердюкова с приведением себя в нужную форму. Он хочет, чтобы на нём хорошо смотрелся костюм в день торжества.

"Мы вернулись в Москву. Начинаем усиленно готовиться к свадьбе. Думаю, что до самого мероприятия никуда уже не полетим. Я начал подготовку с тренажёрного зала. Усиленно занимаюсь. Перелёты, шоу и отдых отражаются на килограммах. А я бы не хотел, чтобы за пару дней до свадьбы мне пришлось расшивать свой костюм", — поведал жених Ксении Бородиной.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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