Зла не держу: Илья Резник рассказал, чем закончился скандал в Суперстаре

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поэт-песенник Илья Резник поведал, как разрешился его спор с организаторами шоу "Суперстар".

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/freestocks, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Микрофон

В шоу "Суперстар" разразился скандал из-за авторских прав между композитором Ильей Резником и устроителями песенного шоу.

Резник объяснил, что зла и обид больше ни на кого не держит, так как организаторы проекта принесли ему извинения.

Ранее Лолита Милявская поставила точку в истории с ТВ-шоу "Суперстар".

"Как всегда, стрелочника нашли. Я зла на них не держу. Я вообще стараюсь ни на кого не обижаться и много чего прощаю", — цитирует слова поэта URA.RU.

Претензии Резника заключались в том, что в титрах к песне "Занавес", которую написал поэт с Игорем Крутым, написали не тех авторов.

Уточнения

Илья́ Рахми́элевич Ре́зник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон; род. 4 апреля 1938, Ленинград) — советский и российский поэт-песенник, киноактёр, сценарист; народный артист Российской Федерации (2003).

