Зла не держу: Илья Резник рассказал, чем закончился скандал в Суперстаре

Поэт-песенник Илья Резник поведал, как разрешился его спор с организаторами шоу "Суперстар".
В шоу "Суперстар" разразился скандал из-за авторских прав между композитором Ильей Резником и устроителями песенного шоу.
Резник объяснил, что зла и обид больше ни на кого не держит, так как организаторы проекта принесли ему извинения.
Ранее Лолита Милявская поставила точку в истории с ТВ-шоу "Суперстар".
"Как всегда, стрелочника нашли. Я зла на них не держу. Я вообще стараюсь ни на кого не обижаться и много чего прощаю", — цитирует слова поэта URA.RU.
Претензии Резника заключались в том, что в титрах к песне "Занавес", которую написал поэт с Игорем Крутым, написали не тех авторов.
Илья́ Рахми́элевич Ре́зник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон; род. 4 апреля 1938, Ленинград) — советский и российский поэт-песенник, киноактёр, сценарист; народный артист Российской Федерации (2003).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.