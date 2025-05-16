Это отвратительно для женщин: Леонид Агутин перечислил свои плохие привычки и неоднозначно высказался об Алексее Чумакове

Леонид Агутин поучаствовал в шоу "Вопрос ребром" с Бастой и рассказал о своих плохих привычках, в числе которых назвал также и талант.
"Как все мужики, эгоистичный, зациклен на себе. Что ещё плохого сказать? Талантлив. Это, кстати, отвратительно для женщин. Сначала женщин это привлекает, потом они сильно от этого мучаются. Ну я нормальный человек, у меня их куча, ну как? Женщины влюбляются в плохие привычки. Женщинам очень нравятся плохие парни", — считает Агутин.
Он высказался о том, что, хотя плохие парни привлекательны для женщин, женщины по мере сближения пытаются сделать из них хороших парней, хотя это попросту невозможно.
Развивая тему отношений между мужчинами и женщинами, Агутин вспомнил недавнее интервью Алексея Чумакова, в котором тот вульгарно высказался о первой встрече с будущей женой Юлией Ковальчук. Агутин не стал бы употреблять подобные выражения про Анжелику Варум, однако он постарался объяснить слова Чумакова специфическим чувством юмора.
"Это, мне кажется, шутка. У нас было просто не так. Но я, пока я это сделал, год прошёл. Нам надо было ещё дойти до этого как-то. Ну так, грубо, в любом случае я не стал бы говорить, конечно, о своей жене. И да, вообще не стал бы. Лёха, может, хотел эпатировать, пошутить. Её как-то восприняли так…" — попытался оправдать слова Чумакова певец. Об этом сообщает kp.ru.
Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.
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