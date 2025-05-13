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Соседов высказался о Долиной, которую обвинили в жестоком отношении со студентами

1:07
Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов похвалил Ларису Долину, которая учит студентов вокалу.

Певица Лариса Долина
Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной is licensed under public doman
Певица Лариса Долина

Лариса Долина занимается преподаванием вокала в Московском государственном институте культуры (МГИК).

Тем, кто столкнулся с педагогическими методами певицы, они показались деспотичными. Народную артистку России обвиняют также в жестокости по отношению к студентам.

Ранее Лариса Долина объяснила, чем ей не нравится вокал Кристины Агилеры.

Соседов не согласен с обвинениями. Он признал, что не видел, как Долина общается с учениками, однако убеждён, что певица способна научить вокалу подрастающее поколение.

"Нужно знать психологию детей, изучить педагогику, находить грамотные способы подачи информации", — цитирует слова Соседова Общественная Служба Новостей.

Он напомнил о том, что вокальный диапазон Долиной огромен: от шансона до джаза.

"Если Долина перегибает палку и, например, орёт на студентов, то это недопустимо. Нужно тогда идти и учиться преподавательским навыкам", — выразил своё мнение музыкальный критик.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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