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Елена Перминова высказалась о разнице в возрасте с молодым избранником

1:15
Шоу-бизнес

Расставшаяся с 65-летним бизнесменом Александром Лебедевым модель Елена Перминова высказалась о своём бойфренде, который моложе её почти на 10 лет.

Модель Лена Перминова
Фото: Инстаграм Лены Перминовой is licensed under Public domain
Модель Лена Перминова

Елена Перминова сейчас состоит в отношениях с молодым манекенщиком Тарасом Романовым.

38-летняя звезда подиумов объяснила, что возраст для неё не имеет значения.

Она ответила на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась, не смущает ли её разница в возрасте между ней и её 29-летним возлюбленным.

"Восемь лет — это разве разница? Причём как в одну, так и в другую сторону. Не сомневайтесь! Если вам здорово быть вместе, просто наслаждайтесь", — объяснила Перминова.

Александр Лебедев был старше Перминовой на 27 лет. Модель познакомилась с бизнесменом, когда ей было всего 17 лет.

Этот союз продлился 19 лет. Пара объявила о своём разрыве в конце 2024 года. 

Перминова хвасталась тем, что ей удалось сохранить хорошие отношения с Лебедевым. Она отметила, что расходы на содержание наследников они разделили поровну.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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