Елена Перминова высказалась о разнице в возрасте с молодым избранником

Расставшаяся с 65-летним бизнесменом Александром Лебедевым модель Елена Перминова высказалась о своём бойфренде, который моложе её почти на 10 лет.
Елена Перминова сейчас состоит в отношениях с молодым манекенщиком Тарасом Романовым.
38-летняя звезда подиумов объяснила, что возраст для неё не имеет значения.
Она ответила на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась, не смущает ли её разница в возрасте между ней и её 29-летним возлюбленным.
"Восемь лет — это разве разница? Причём как в одну, так и в другую сторону. Не сомневайтесь! Если вам здорово быть вместе, просто наслаждайтесь", — объяснила Перминова.
Александр Лебедев был старше Перминовой на 27 лет. Модель познакомилась с бизнесменом, когда ей было всего 17 лет.
Этот союз продлился 19 лет. Пара объявила о своём разрыве в конце 2024 года.
Перминова хвасталась тем, что ей удалось сохранить хорошие отношения с Лебедевым. Она отметила, что расходы на содержание наследников они разделили поровну.
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