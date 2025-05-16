Ни капли лести — только правда: подписчики Оксаны Самойловой честно ответили, на сколько лет она выглядит

Оксана Самойлова обратилась к подписчикам с вопросом, сколько лет они бы ей дали, если бы не знали её реального возраста.
Подписчики не стали льстить Оксане, давая её меньше лет, чем на самом деле. Они честно ответили, что она выглядит на свой паспортный возраст, а если ей и можно дать меньше, то только на пару лет.
"Возраст бы ваш и дала, потому что плюс-минус ровесниц видно", "Красивые и уверенные 35", "На свой возраст", "На свои годы и выглядите", "Не было бы операций и пластики, было бы более интересно написать, сколько вам лет", — высказались фолловеры.
Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.
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