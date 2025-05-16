Ни капли лести — только правда: подписчики Оксаны Самойловой честно ответили, на сколько лет она выглядит

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оксана Самойлова обратилась к подписчикам с вопросом, сколько лет они бы ей дали, если бы не знали её реального возраста.

Фото: commons.wikimedia.org by Orchi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидеи

Подписчики не стали льстить Оксане, давая её меньше лет, чем на самом деле. Они честно ответили, что она выглядит на свой паспортный возраст, а если ей и можно дать меньше, то только на пару лет.

"Возраст бы ваш и дала, потому что плюс-минус ровесниц видно", "Красивые и уверенные 35", "На свой возраст", "На свои годы и выглядите", "Не было бы операций и пластики, было бы более интересно написать, сколько вам лет", — высказались фолловеры.

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.



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