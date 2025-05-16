Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян

Алёна Хмельницкая, которая в прошлом была женой Тиграна Кеосаяна, не вспоминает обиды и поддерживает его нынешнюю жену Маргариту Симоньян.
Хмельницкая понимает, какое страшное горе произошло, и желает введённому в кому Кеосаяну выздоровления, а Маргарите и её детям — возвращения мужа и отца.
"Это большая беда, и, конечно, мы все вместе и реагируем абсолютно по-человечески", — поделилась Алёна с изданием "7Дней".
Ранее Маргарита Симоньян высказалась о том, что она верит в силу коллективной молитвы, и поблагодарила людей, которые молятся за её мужа.
Алёна Хмельницкая (настоящее имя — Елена Алекса́ндровна Хмельни́цкая) (род. 12 января 1971, Москва) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
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