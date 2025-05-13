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Невеста Тимати рассказала о проблемах во время беременности

0:47
Шоу-бизнес

Невеста рэпера Тимати Валентина Иванова призналась, как изменилась её жизнь после беременности.

Рэпер Тимати с невестой
Фото: ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman
Рэпер Тимати с невестой

Переставшая скрывать беременность избранница рэпера Тимати активно публикует фотографии, на которых в центре внимания — её объёмный живот.

Беременность невесты рэпера не проходит безоблачно. Женщина, которая впервые готовится стать матерью, поведала о своих проблемах.

"У меня бессонница. Подушки для беременных не помогают. Почему еще не изобрели матрасы для беременных? Я уверена, они бы пользовались спросом", — рассказала Валентина в социальных сетях.

Она поблагодарила подписчиков, которые вместе с ней разделяют радость по поводу скорой встречи с малышом.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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