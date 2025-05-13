Невеста Тимати рассказала о проблемах во время беременности

Невеста рэпера Тимати Валентина Иванова призналась, как изменилась её жизнь после беременности.
Переставшая скрывать беременность избранница рэпера Тимати активно публикует фотографии, на которых в центре внимания — её объёмный живот.
Беременность невесты рэпера не проходит безоблачно. Женщина, которая впервые готовится стать матерью, поведала о своих проблемах.
"У меня бессонница. Подушки для беременных не помогают. Почему еще не изобрели матрасы для беременных? Я уверена, они бы пользовались спросом", — рассказала Валентина в социальных сетях.
Она поблагодарила подписчиков, которые вместе с ней разделяют радость по поводу скорой встречи с малышом.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.