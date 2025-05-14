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Том Круз грубо ушёл от ответа прессы про пошлины Трампа на иностранные фильмы

Том Круз не оценил введённые Трампом таможенные пошлины на фильмы
1:09
Шоу-бизнес

Актёр Том Круз, которого мы скоро увидим в фильме "Миссия невыполнима: Финальный расчёт", отказался отвечать на вопрос о предложенных Дональдом Трампом таможенных пошлинах на киноиндустрию.

Актёр Том Круз
Фото: ВК-аккаунт Тома Круза is licensed under Public domain
Актёр Том Круз

Журналист вернулся к обсуждению съёмок заключительной части франшизы, проходившей, среди прочего, в Южной Африке и Норвегии.

"Разумеется, мы все осведомлены о таможенных пошлинах, введённых президентом Трампом на иностранные кинопроизводства и фильмы. Так попал ли этот фильм под данные таможенные пошлины? И какая доля картины была отснята за границей?" — спросил представитель СМИ актёра. 

Том Круз, находившийся рядом с режиссёром Кристофером Маккуорри, не пожелал отвечать на поставленный вопрос. Более того, он даже не обратился непосредственно к журналистке, задавшей вопрос, общаясь исключительно с переводчицей беседы.

Он объяснил, что желает лишь "отвечать на вопросы о самом фильме". Переводчица заявила об "адекватности" его реакции, после чего перешла к следующему вопросу.

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise, полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» (1990, 1997, 2000).

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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