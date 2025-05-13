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Жерар Депардье обжалует приговор по делу о сексуальном насилии

1:45
Шоу-бизнес

Суд Парижа признал Жерара Депардье виновным в сексуальных домогательствах к двум истицам, обвинившим его, и приговорил актёра к 18 месяцам тюремного заключения условно.

Актёр Жерар Депардье
Фото: ВК-аккаунт Жерара Депардье is licensed under public doman
Актёр Жерар Депардье

Жерара Депардье обременили также дополнительным наказанием в виде двухлетнего запрета занимать выборные должности. Имя актёра внесли в национальный автоматизированный реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Звезду французского кинематографа обвинили в сексуальных домогательствам к двум женщинам во время съёмок фильма "Зеленые ставни".

Адвокат актера Джереми Ассус заявил, что Геральд Депардье намерен подать апелляцию на решение суда. Следите за нашим прямым репортажем.

Депардье отрицает выдвинутые против него обвинения. Отвечая на вопросы о повторных нападениях, в которых его обвиняют, актер последовательно отрицал факты, которые ему приписываются.

Давая порой рискованные и даже противоречивые ответы, Жерар Депардье неоднократно заявлял, что не знаком с юридическим определением понятия "сексуальное нападение". Его адвокат сосредоточился на развенчании обвинений обеих потерпевших. 

Актера ожидает другой судебный процесс по делу Шарлотты Арнольд. За последние годы около двадцати женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах, однако ряд дел был прекращён ввиду истечения срока давности. Что касается жалобы актрисы Шарлотты Арнольд от 2018 года, прокуратура Парижа потребовала провести судебное разбирательство против актёра.

Уточнения

Жера́р Ксавье́ Марсе́ль Депардьё или Депардье́ (фр. Gérard Xavier Marcel Depardieu; МФА ; род. 27 декабря 1948, Шатору, Эндр, Франция) — французский актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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