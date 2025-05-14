Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.
Прохор Шаляпин опубликовал в социальных сетях видео, на котором он прохлаждается в бассейне на Бали с пышнотелой красоткой.
"Я со своей молодой подругой. Губернаторская дочь. А что вы думали? Не хухры-мухры. И вот только я и она. Вдвоём в бассейне", — объяснил певец.
Прохор отметил, что на Бали нет московского мороза и очень тепло.
"Ничего не дует мне в лицо", — отметил артист.
Шаляпин заверил, что лёгкий дождик не омрачает его отдыха, так как к палящему солнцу следует привыкать постепенно.
Ранее Прохор Шаляпин объяснил, почему молодёжь полюбила Надежду Кадышеву.
Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана.
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