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Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

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Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин опубликовал в социальных сетях видео, на котором он прохлаждается в бассейне на Бали с пышнотелой красоткой.

"Я со своей молодой подругой. Губернаторская дочь. А что вы думали? Не хухры-мухры. И вот только я и она. Вдвоём в бассейне", — объяснил певец.

Прохор отметил, что на Бали нет московского мороза и очень тепло.

"Ничего не дует мне в лицо", — отметил артист.

Шаляпин заверил, что лёгкий дождик не омрачает его отдыха, так как к палящему солнцу следует привыкать постепенно.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил, почему молодёжь полюбила Надежду Кадышеву.

Уточнения

Ба́ли  — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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