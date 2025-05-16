Новый уровень близости: Дмитрий Маликов готовит поклонникам музыкальный сюрприз

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов молод душой, и ему невозможно дать 55 лет, хотя недавно он отметил именно такой юбилей. Маликов по-прежнему активно занимается творчеством и любит яркие и необычные эксперименты в музыке.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Маликов

Певец рассказал в своём Telegram-канале, что скоро его поклонников ждёт новый сюрприз. Маликов не стал раскрывать подробности, а только упомянул, что это связано с тем, что сейчас происходит в его жизни. Благодаря новой музыке все почитатели творчества Маликова смогут лучше его понять.

"Сейчас проживаю особый период, о котором знают единицы. Он связан не только с юбилейным годом и возрастом осознаний, но и с некоторыми моментами, происходящими в жизни. Записываю личный материал, который выведет нас с вами на новый уровень близости. Буду, как всегда, говорить через музыку. Я осмысливаю не только песни, но и, конечно же, инструментальную музыку, которая может выразить мою душу ярче и точнее", — сообщил исполнитель.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.



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