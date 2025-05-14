Огород копала: Кудрявцева показала, в каком виде она заканчивает съёмки на ТВ

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала, какой грязной она становится после телевизионных съёмок.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева опубликовала в социальных сетях фото, на котором показала, что её белые носки стали грязными.

Звезда ТВ сидит в студии в удобных тапочках, однако после работы её носки сильно пачкаются по непонятным причинам.

"То ли огород копала, то ли из студии вышла. Загадка", — написала под фото звезда ТВ.

Ранее певец Сергей Лазарев обратился к Кудрявцевой. Он заявил, что телеведущая давно не является для него близким человеком.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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