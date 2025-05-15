Игорь Макаров удивил Леру Кудрявцеву наглостью: история их незабываемой первой встречи

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась в шоу "Звёзды сошлись", как произошла её первая встреча с будущим мужем Игорем Макаровым.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

Макаров увидел Кудрявцеву в ресторане, где она проводила время с подругами, и захотел с ней познакомиться. Он тут же встал из-за своего стола и подошёл к Лере. При этом его поведение было дерзким, но именно это покорило Кудрявцеву, ведь ей нравится, когда с ней общаются смело и уверенно.

"Он подошёл ко мне, представился. Очень нагло себя вёл. А мне нравится такое, когда меня не боятся", — рассказала телеведущая.

Также она призналась, что их свадьба была очень пышной и роскошной. Игорь Макаров потратил на неё огромную сумму.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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