Илья Авербух ответил на слухи о сыне от актрисы Алисы Гребенщиковой

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Фигурист Илья Авербух прокомментировал слухи о том, что у него есть внебрачный сын от актрисы Алисы Гребенщиковой.

Фото: Телеграм-канал Илья Авербух is licensed under public doman Фигурист Илья Авербух

Илья Авербух и Алиса Гребенщикова вместе работали на шоу "Ледниковый период".

Слухи об их романе стали появляться, когда в 2008 году Гребенщикова стала матерью сына. Тогда появилась версия о том, что отцом ребёнка является Авербух, несмотря на то, что актриса состояла в отношениях с Сергеем Дандуряном.

Авербух, который состоит в счастливом браке с актрисой Лизой Арзамасовой, назвал подобные домыслы "запущенной гадостью".

"Почему сын Алисы должен это слышать? Не буду проводить расследование, но точно говорю, что это ложь, вранье", — заявил фигурист в интервью Ксении Собчак.

Ранее Илья Авербух публично обратился к тещё, которая старше него всего на 4 года.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду. В паре с Мариной Анисиной — двукратный чемпион мира среди юниоров (1990, 1992).



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