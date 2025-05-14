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Виктория Боня рассказала о системе доставок посылок на Эверест

0:55
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня похвасталась первоклассным сервисом на Эвересте, куда ей доставляют товары.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня показала посылки, которые на вертолёте ей доставляют прямо на горную вершину. Она отметила, что доставить на Эверест можно всё, что угодно. Модель воспользовалась доставкой, чтобы ей привезли кепочки.

Тем, кто не верит в её восхождение на самую высокую вершину мира, Боня ответила резко.

"Вон из моей группы. Не надо мне комментарии строчить какие-то ядовитые, поганые", — сказала раздражённая звезда телестройки.

Боня объясняла, что благодаря помощи Илона Маска на Эвересте теперь есть качественный интернет, благодаря которому она может вести трансляции из альпинистского похода.

Ранее Боня показала, как в горах ходят в туалет по-большому.

Уточнения

Джомолу́нгма — высочайшая вершина Земли (8848,86 м). Часть горного хребта Махалангур-Химал. Как высочайшая гора планеты впервые определена в 1852 году. На вершину совершено свыше 12 тысяч восхождений.

Вертолёт (устар. гелико́птер) — винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки, у которого подъёмная и движущая (пропульсивная) силы на всех этапах полёта создаются одним или несколькими несущими винтами с приводом от одного или нескольких двигателей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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