Ягода должна зреть: старший сын Нагиева признал внебрачного брата

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

35-летний Кирилл Нагиев впервые прокомментировал слухи о том, что у него есть младший брат по отцу. Поводом стал недавний материал Super, где журналисты представили доказательства существования внебрачного сына Дмитрия Нагиева.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Нагиев

И хотя сам шоумен ещё в 2021 году поздравлял мальчика по имени Марк в прямом эфире, открытых признаний в семье до этого момента не звучало.

"Говорим ему: будь финансистом"

Кирилл подтвердил: да, у него действительно есть брат. По словам актёра, парень — совсем другое поколение, "альфа-зумер", с которым не всегда просто найти общий язык.

"Мы его отговариваем, говорим: "Будь финансистом, пожалуйста". Но там уже не то что зумеры, там уже альфа-зумеры. Своя волна", — рассказал Нагиев-младший.

"Наступит момент — и он объявится"

Тем не менее, Кирилл уверен: долго оставаться в тени Марк не сможет. Он намекнул, что брат рано или поздно всё же станет публичной фигурой.

"Знаете, я думаю, наступит момент, и Марк объявится публике. Потому что уже пора — ягода должна зреть", — добавил он с иронией.

Пока неизвестно, в каком качестве может появиться младший Нагиев: последует ли он за семьёй в актёрство или выберет другой путь. Но судя по намёкам, в ближайшем будущем публика с ним всё же познакомится.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.



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