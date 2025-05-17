До Кремля — 2 минуты: Садальский похвастался своей элитной недвижимостью в Москве

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Станислав Садальский оценил свои достижения, вспомнив, что он уроженец маленького села Республики Чувашия.

Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1" Храм Василия Блаженного

Садальский рассказал, что ему дорого село Чкаловское, в котором он родился.

73-летний артист сыграл за свою жизнь более 100 ролей в кино и театре.

Он отметил, что скромность — удел тех, кто не сумел добиться в жизни успеха. Заслуженный артист РСФСР гордится своей недвижимостью в центре Москвы.

"До Красной площади мне идти пешком пять минут, если ускориться, то могу добраться и за две", — цитирует слова актёра "Пятый канал".

Садальский сам впечатлён тем, какой путь он проделал.

"Давайте оставим скромность неудачникам!" — заявил Станислав Юрьевич.

Ранее Станислав Садальский рассказал, как его обманули на рынке.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).



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