Улетевшая с Эвереста на вертолёте Боня ответила на нападки

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня назвала диванными критиками тех, кто не одобрил её перелётов по Эвересту на вертолёте.

Фото: Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Подписчики Виктории Бони с удивлением узнали, что модель собирается покорять Эверест в несколько этапов с отпусками и на земле.

Фолловеры признались, что думали, что восхождением считается, когда старт у подножия горы, а на финише альпиниста ждёт вершина. Они признали право взбирающихся на Эверест отдохнуть в палаточном лагере, но не одобрили спуски на землю на вертолёте.

"Можно съездить куда-то отдохнуть на вертолёте, а потом вернуться к восхождению, и в нужную точку на вершине тебя подкинут. А потом всем говоришь — я взошла на Эверест", — гласит комментарий одного из интернет-пользователей.

Боня обвинила критикующих в непонимании процесса альпинизма.

"Когда Вы не были на горе, то можете именно так мыслить. Мы идём с высоты 3400 до высоты 8.848 метров пешком. Но в перерывах мы берём 1-2 раза выходные на 2-3 дня чтобы восстановиться", — рассказала Боня.

Звезда телестройки отметила, что на Эверест взбираются в два этапа.

"Набирая высоту на 7 тысяч своими ногами и потом вниз, чтобы тело не "умрело". А потом снова своими ногами до вершины и обратно до базового лагеря", — объяснила Виктория.

Она уверена, что "диванные критики" такую схему не в состоянии понять.

Уточнения

Джомолу́нгма — высочайшая вершина Земли (8848,86 м). Часть горного хребта Махалангур-Химал. Как высочайшая гора планеты впервые определена в 1852 году. На вершину совершено свыше 12 тысяч восхождений.



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