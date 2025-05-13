Прощай, Ниночка: Садальский высказался о смерти Нины Гребешковой

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Станислав Садальский прокомментировал скорбную новость о смерти жены Леонида Гайдая Нины Гребешковой. Актриса умерла в возрасте 94 года.

Фото: Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman Актриса Нина Гребешкова

Садальский признался, что не приветствует желание режиссёров снимать своих жён в фильмах, однако он признаёт, что жена Леонида Гайдая украшала его картины.

"Это тот редкий случай, когда жена оказывается еще и очень хорошей актрисой", — объяснил актёр.

Он отметил, что хрупкая Нина Гребешкова стала настоящей опорой гениальному мужу.

"Сама Нина всегда считала, что самая её лучшая роль — "жена Гайдая"… Жаль, что с его уходом она почти ушла из кино", — выразил сожаление заслуженный артист РСФСР.

Садальский отметил, что Гребешкова очень редко давала интервью и появлялась на ТВ.

"Прощай, Ниночка", — обратился к актрисе Станислав Юрьевич.

Уточнения

Ни́на Па́вловна Гребешко́ва (29 ноября 1930, Москва — 10 мая 2025, там же) — советская и российская киноактриса; заслуженная артистка Российской Федерации (2001).



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