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Уехал собирать вещи: как одна фраза о Диме Билане чуть не сделала врагами Филиппа Киркорова и Яну Рудковскую

1:38
Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала в беседе с mk.ru, за что на неё однажды обиделся Филипп Киркоров.

Яна Рудковская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Рудковская

Это произошло, когда Яна поехала с Димой Биланом и Киркоровым на "Евровидение". Киркорову не понравилось, что Рудковская поставила Билана выше, чем его, и публично заявила об этом.

"В Афинах мы пришли на ужин, где была большая команда местных звёзд, и на ужине эти модные ребята задали мне вопрос: "Яна, скажи, кто в России певец номер один?" Я ответила: "Конечно же, Дима Билан". Он многозначительно на меня посмотрел и спросил: "Кто певец номер один в России? Я не расслышал!" Я тогда дерзкая была, мне было 30 лет. Отвечаю Филиппу: "Конечно, Дима Билан", — рассказала Рудковская.

Киркоров встал и покинул ресторан, а Рудковская осталась на ужине. Она жила в той же гостинице, где и Филипп. Через некоторое время Яна узнала, что певец обиделся настолько сильно, что решил уехать.

"Приезжаю в отель, звоню ему и спрашиваю: "Филипп, как дела?" В ответ слышу: "Я вещи собираю, в Москву уезжаю". Я ему совершенно спокойно отвечаю: "Хочешь, я тебе помогу?" Он как начал смеяться. "Я от тебя такого не ожидал!" — сказал он мне потом. В итоге я пришла к Филиппу в номер: мы долго смеялись, в итоге помирились", — вспомнила знаменитость.

Сейчас Рудковская и Киркоров — очень хорошие друзья, и ссоры между ними происходят крайне редко.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Уехал собирать вещи: как одна фраза о Диме Билане чуть не сделала врагами Филиппа Киркорова и Яну Рудковскую
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