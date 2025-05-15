Забытая мечта Киркорова: Илья Авербух рассказал, почему певец не смог станцевать на льду

Илья Авербух дал интервью Ксении Собчак и рассказал, что Филипп Киркоров должен был выступить в одном шоу и исполнить эффектный танец на коньках, однако эту задумку так и не удалось воплотить.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

По словам Авербуха, причиной неудачи стал высокий рост Киркорова. Из-за этого было невозможно подобрать подходящие коньки, хотя певец какое-то время старался выполнить свою задачу и усиленно тренировался.

"Филипп Бедросович пробовал несколько тренировок, но было понятно, что не очень пойдёт. Всё-таки он очень высокий, мы не нашли ему размер", — поделился Авербух.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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