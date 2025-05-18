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Александр Васильев рассказал, что купил недвижимость за рубежом за копейки

1:14
Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев показал своё жильё во Франции.

Эксперт моды Александр Васильев
Фото: ВК-аккаунт Александра Васильева is licensed under public doman
Эксперт моды Александр Васильев

У Александра Васильева есть дом в курортном городке Виши в провинции Овернь, который расположен в центре Франции.

"Я обзавелся имением в три очаровательных домика и несколько соток земли", — написала эксперт моды в соцсетях под фото своей недвижимости.

Он отметил, что приобрёл жильё в 2002 году, воспринимая этот шаг как "баловство". Цена на жильё показалась ему копейками.

"Их продавали за очень маленькую цену — 5 тысяч евро. И я спустя три года, приобрел вдобавок ещё и третий дом", — объяснил телеведущий.

Васильев пожаловался на то, что ему непросто бороться с зарослями колючей ежевики.

Он уверен, что каменные дома 1872 года постройки, которые он купил у одной вдовы, могут простоять ещё тысячу лет.

"На первом этаже обычно располагается гостиная и столовая вместе с кухней, наверное три спальни", — рассказал гуру моды.

Ранее Александр Васильев объяснил, почему не вернётся на российское телевидение.

Уточнения

Ове́рнь (фр. Auvergne [oˈvɛʀɲ], окс. Auvèrnhe) — бывший административный регион Франции, расположенный на территории Центрального массива. С 1 января 2016 года — часть региона Овернь — Рона — Альпы. Историческая провинция Франции.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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