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Я на седьмой: певица Жасмин перечислила семь стадий любви

1:28
Шоу-бизнес

Певица Жасмин перечислила стадии, которые претерпевает любовь между мужчиной и женщиной.

Певица Жасмин
Фото: Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public doman
Певица Жасмин

Певица Жасмин привела советы психологов, которые делят любовные отношения между полами на семь последовательных стадий.

Начинается всё с влюбленности — всплеска гормонов и эйфории, когда мы попросту не замечаем недостатков в своих возлюбленных.

Следующий этап — пресыщение. Утихает гормональный всплеск, слетают розовые очки, и мы начинаем понимать, что партнёр вовсе не так идеален, как изначально представлялось.

Третья и самая сложная стадия — отторжение. На неё приходится 30 процентов разводов. Её можно преодолеть, только научившись принимать партнера таким, какой он есть.

Если пара научилась разговаривать и договариваться, для них наступает четвёртый этап — принятие. Люди слышат друг друга, готовы к компромиссу и становятся ближе.

Шестой период — дружба.

И лишь седьмой этап — это и есть та самая настоящая любовь. Вы хорошо знаете друг друга такими, какие вы есть, со всеми недостатками, цените и уважаете партнёра. Всё это дает основу для крепкого чувства.

"Я на седьмой и каждый день благодарю за это небо", — призналась звезда.

Жасмин поинтересовалась у подписчиков, на какой стадии отношений находятся они.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009), народная артистка Дагестана (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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