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Певица Жасмин объяснила, как навсегда забыть бывшего

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Шоу-бизнес

Певица Жасмин дала практические советы женщинам, которые страдают по бывшим возлюбленным.

Певица Жасмин
Фото: Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public doman
Певица Жасмин

Певица Жасмин процитировала рекомендации из книги Натальи Красновой "Бывшие".

В книге представительницам прекрасного пола с разбитыми сердцами даются дельные советы.

"Возьмите за правило: если раз вспомнили о прошлом — сделайте десять приседаний. Один раз сказали о прошлом — десять упражнений на пресс", — гласит пост звезды.

Согласно рекомендациям, за написанную СМС экс-избраннику следует километровая пробежка.

Выводы делаются такие — если даже вы не можете отпустить прошлое, то красивая фигура при таком раскладе вам обеспечена.

Ранее певица Алсу показала свою семью в честь примирения с бывшим мужем.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009), народная артистка Дагестана (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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