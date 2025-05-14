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Гены артистизма: дочь Лолиты покорила интернет — как она раскрывает свой талант?

1:09
Шоу-бизнес

Лолита в период майских праздников покинула Россию из-за отмены концертов. Она поехала в Болгарию, где живут её мать и дочь. В своём блоге Лолита выложила фотографии и видео с 26-летней дочерью Евой.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лолита

Ева спела песню Сергея Наговицына. Подписчики Лолиты отметили хороший голос и артистизм Евы. Пользователи Сети отметили, что природа точно не отдохнула на дочери знаменитости.

"Лолита, вам обязательно нужно спеть вместе! Доча такая манерная, особенная, очень приятно ее слушать!", "Ева такая позитивная и юморная", "Вот что значит гены", "У нее отличное чувство юмора. Вся в маму", — написали в комментариях.

Лолита до сих пор страдает из-за "голой" вечеринки, которую организовала Настя Ивлеева в конце 2023 года. Другие участники вечеринки отделались гораздо легче, а Лолиту перестали приглашать на телевидение, и начались отмены концертов по всей стране. Лолита считает, что против неё устроена организованная травля.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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