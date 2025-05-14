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Почему Евгений Петросян выписал дочь из квартиры: психолог раскрыла тайный смысл этого решения

Шоу-бизнес

Психолог Катерина Рублёва высказала в беседе с порталом "Страсти" свою точку зрения насчёт того, почему Евгений Петросян выписал из квартиры свою дочь Викторину Петросянц.

Евгений Петросян
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Петросян

По мнению психолога, этот поступок отражает реальные отношения когда-то близких людей: если Петросян озаботился тем, чтобы выписать из квартиры дочь, которая и так в ней не жила, это говорит о глубоком разладе между родственниками.

"Нынешняя ситуация — фактическое подтверждение уже существующего раскола. Решение суда подчёркивает, насколько далеки друг от друга отец и дочь. Для Петросяна это, возможно, способ окончательно упорядочить свою жизнь, сосредоточившись на нынешней семье. Для Викторины — болезненное напоминание о семейной драме", — говорит эксперт.

Также Рублёва предположила, что отношения между Петросяном и дочерью могли испортиться из-за неприязни Викторины к его союзу с Татьяной Брухуновой.

"С точки зрения психологии решение отца настоять на выписке дочери — мощный символический жест. Это не просто юридическая формальность, а публичное заявление о разрыве. Фраза "бывший член семьи" звучит особенно резко и подчёркивает глубину конфликта", — добавила психолог.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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