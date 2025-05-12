Почему похудел Евгений Петросян: мнение врача-сексолога

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Юморист Евгений Петросян заметно похудел. Эксперт объяснил возможные причины снижения веса народного артиста России.

Фото: Инстаграм Евгения Петросяна is licensed under public doman Юморист Евгений Петросян

Евгений Петросян поделился новыми снимками в соцсетях. Артист предстал сильно похудевшим.

Злые языки выдвинули версию о том, что 79-летний комик ради молодой жены Татьяны Брухуновой принимает препарат для улучшения потенции.

Ранее Татьяна Брухунова показала, как весело Петросян проводит время с сыном Ваганом.

Сексолог Елена Перелыгина отметила что виагра может поспособствовать снижению веса.

"Употребление средств для улучшения потенции улучшает кровоток. Конечно, человек в общем становится активнее. Кроме того, в виагре нашли вещество, которое может помочь в снижении веса", — цитирует слова специалиста "Абзац".

Эксперт предупредила, что виагра может негативно отразиться на работе сердца. Отметила она и то, что у препарата есть возрастные ограничения.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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