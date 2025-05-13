Почти ровесница невесты: Григорий Лепс поздравил дочь с совершеннолетием

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Григорий Лепс опубликовал снимки из семейного архива в честь 18-летия дочери.

Фото: ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public doman Певец Григорий Лепс с дочерью Николь

Григорий Лепс разместил в социальных сетях фотографии с дочерью. На снимках девушка запечатлена как совсем взрослой, так и крошечным младенцем на руках у отца.

"Николь 18! С днём рождения, дочь!" — написал народный артист России под фото.

Интернет-пользователи не смогли удержаться от сравнения дочери и невесты Григория Лепса. 19-летняя Аврора Киба всего на год старше Николь. Девушки почти ровесницы.

У Григория Лепса четверо детей: Инга 1984 года рождения (от первого брака со Светланой Дубинской); Ева 2002 г. р., Николь 2007 г. р. и Иван 2010 г. р. от второго брака с Анной Шаплыковой.

Ранее Лепс унизил журналистку прямо на пресс-конференции.



Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор.



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