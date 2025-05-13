Очередные грабли: Водонаева не одобряет скорую свадьбу Ксении Бородиной

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Алёна Водонаева предостерегла Ксению Бородину от новых ошибок накануне свадьбы звезды "Дома-2".

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Алёна Водонаева настороженно отнеслась к решению Ксении Бородиной выйти замуж после тяжёлого развода с Курбаном Омаровым.

"Очередные грабли", — выразила своё мнение Водонаева с беседе с Алёной Жигаловой.

Она отметила, что скоропалительные решения характерны для юных людей. Звезда телестройки посоветовала Ксении проверить чувства и пристальней присмотреться к человеку, с которым она собирается связать свою жизнь.

Водонаева похвалила Бородину за то, что она хорошая мать и ответственный человек, однако она считает скорый брак Ксении возможной новой ошибкой.

"Я бы таких ошибок уже не допускала", — объяснила Алёна.

Ксения Бородина яростно заступается за Николая Сердюкова, так как уверена в искренности его чувств. Она объяснила, какую поддержку ждёт от избранника.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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